Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı

08.10.2022 01:06

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın maçının ardından TRT'ye röportaj veren Ebrar Karakurt, muhabirin boyuna inmek için bacaklarını aralayarak ekran başındakileri şaşırttı.

Kadın Voleybol Milli Takımımız Dünya Şampiyonası'nda yoluna dolu dizgin şekilde devam ediyor. Milli takımın galibiyetleri herkesi sevindirirken, ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un dünya şampiyonasındaki bir mücadele sonrası verdiği röportajdaki hareketi ekran başındakileri güldürdü.

MAÇIN YILDIZI EBRAR OLDU

Voleybol Takımımız, Polonya'nın Lodz şehrinde karşı karşıya geldiği Kanada'yı da 3-0 ile geçerek şampiyonada üst üste 6. galibiyetini elde etti. Grupta Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etmesi sonrasında da Millilerimiz, çeyrek finali garantilemiş oldu. İlk seti 25-22'lik skorla kazanan ay-yıldızlılar ikinci sette Kanada hücumlarını karşılamakta zorlandı. Setin sonlarına doğru 23-19 geriye düşen milliler seti çevirerek 26-24'lük üstünlük kurarak ikinci seti de kazandı. Maçın yıldızıysa pasör çaprazı Ebrar Karakurt oldu. Maç sonrası Karakurt verdiği röportaj görüntüleri de maç kadar konuşuldu.

MAÇ SONU İLGİNÇ RÖPORTAJ

TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek'in paylaştığı görüntülerde Karakurt'un boyu muhabire yakın tutmak için bacaklarını açtığı görüldü. Şenürek, "Ebrar Karakurt ile maç sonu röportajımızdan Boylar anca bu kadar eşitlenebiliyor" yorumunda bulundu.

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Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı - Son Dakika
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