Ünye 1957 Spor'da yeni başkan Osman Karayiğit oldu - Son Dakika
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Ünye 1957 Spor'da yeni başkan Osman Karayiğit oldu

12.07.2022 14:22
Ünye 1957 Spor'da yeni başkan Osman Karayiğit oldu

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede başkan adayı çıkmayan Ünye 1957 Spor'un yeni başkanı, iş insanı Osman Karayiğit oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede başkan adayı çıkmayan Ünye 1957 Spor'un yeni başkanı, iş insanı Osman Karayiğit oldu.

Ünye 1957 Spor Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karayiğit, düzenlediği basın toplantısı ile takımın bundan sonraki yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Takımın yeni başkanı olarak ilk açıklamayı yapan Karayiğit, tek gayelerinin takıma sahip çıkmak olduğuna değindi.

Takımın, geçmişten bugüne kadar geldiği ve bundan sonraki hedeflerinin konuşulduğu programa, eski başkanlardan Osman Çakıroğlu ve Hamza Alp ile birlikte basın mensupları ve Ünye 1957 Spor'a destek vermek hedefiyle gelen misafirler katılım gösterdi. Eski başkanlar Osman Çakıroğlu ve Hamza Alp, yeni yönetimin yanında olduklarını ifade ederek başarılar diledi.

"Kısa süreli vaatlerle işimiz yok, yolumuza bakacağız"

Ünye 1957 Spor'un yeni başkanı Osman Karayiğit, burada yaptığı değerlendirmede takım adına destek beklediklerini ifade ederek, kısa zaman içerisinde yönetim kurulu oluşumu ve transfer sürecinin başlayacağını söyledi. Karayiğit, "Başarılı bir dönem geçiren Mehmet Ali Durak yönetiminin görevden ayrılması sonucu takımın kayyuma kalması bizi de derinden üzmüştür. 20 gündür kamuoyunun teveccühüyle birlikte belediye başkanımız ve kaymakamımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Ünye 1957 Spor'u kayyumdan kurtarıp yeni yönetimimizi oluşturduk. Takımımıza sahip çıkmak için bu yola baş koyduk. Hedefimiz kısa süreli değil, uzun vadeli planlamalara dayanmaktadır. Ünyelilerden ve Ünye 1957 Spor'a sevdalılarından da takıma destek bekliyoruz. Gayemiz her zaman takımımıza sahip çıkmaktır. Yönetimimiz birkaç gün içinde belirlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Ünye 1957 Spor eski başkanlarından Osman Çakıroğlu, yeni yönetimin yanında olduklarını ifade ederek, "Sevgili başkanımızın önderliğinde değerli arkadaşlarımızla birlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İnşallah yıllık hedefler değil, uzun süreli başarılarla birlikte yeşil-beyaz sevdamızı yeniden heyecanla yaşatacağız. Kısa sürede yönetim kurulu üyeleri oluşumu, hedef ve planlamalar, transfer süreci şeklinde yolumuza devam edeceğiz. Sezon yavaş yavaş başlamak üzere ve biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizler takımımızı aslında sahipsiz bırakmadık ve gerekli birtakım çalışmalar yaptık. Biz inanıyoruz ki en güzel günler Ünyelileri bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Toplantı, yeni yönetimi tebrik ve fotoğraf çekimleri ile devam etti. - ORDU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünye 1957 Spor'da yeni başkan Osman Karayiğit oldu - Son Dakika

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