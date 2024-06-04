Ünye 1957 Spor'un yeni başkanı Fatih Çakır oldu - Son Dakika
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Spor

Ünye 1957 Spor'un yeni başkanı Fatih Çakır oldu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Ünye 1957 Spor, olağanüstü seçim kararı sonrası Fatih Çakır'ı yeni başkan olarak belirledi. Çakır, önümüzdeki iki dönem için başkanlık görevini üstlenecek. Yeni yönetim listesi ise 10 isimden oluşuyor.

04.06.2024 14:02
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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden yeşil-beyazlı Ünye 1957 Spor, olağanüstü seçim kararı sonrası yeni başkanını belirledi. Mevcut Başkan Murat Narin'in seçim kararı almasının ardından, yapılan seçimde Fatih Çakır, Ünye 1957 Spor'un yeni başkanı seçildi.

25 Haziran'da fazlalığın sağlanamaması nedeniyle ertelenen seçimde, Fatih Çakır'ın sunduğu tek listeyle gerçekleşen olağanüstü kongrede, Çakır önümüzdeki iki dönem için başkanlık görevini üstlenecek. Ünye 1957 Spor kulüp lokalinde gerçekleştirilen kongrede Divan Başkanlığına Gazeteci İrfan Tosun, katip üyeliklere ise gazeteci ve önceki dönemde kulüp başkanlığı yapan Hamza Alp ile Murat Arslan seçildi.

Fatih Çakır'ın başkanlığındaki yeni yönetim listesi ise Osman Karayiğit, İhsan Türk, Yasin Topaloğlu, Mustafa Oğuş, Nevzat Usta, Erdal Çakır, Oktay Toprak, Serkan Koca, Sefa Okutucu ve Meltem Gülay isimlerinden oluştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ünye 1957 Spor'un yeni başkanı Fatih Çakır oldu - Son Dakika

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