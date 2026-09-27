Ünye'de düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 14 araç ve 24 sporcuyla tamamlandı - Son Dakika
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Ünye'de düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 14 araç ve 24 sporcuyla tamamlandı

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Ünye\'de düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 14 araç ve 24 sporcuyla tamamlandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı 14 araç ve 24 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende alırken, stantlar ve tanıtımlar da yapıldı.

19. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayak yarışı, Ordu'nun Ünye ilçesinde sona erdi.

Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜN-OFF), Ünye Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Sahilköy Mahallesi Havaalanı mevkisinde düzenlenen organizasyonda 14 araç ve 24 sporcu mücadele etti.

Samsun'dan Trabzon'a kadar farklı illerden sporcuların katıldığı yarışta Gürcistan'dan gelen sporcular da yer aldı.

Organizasyon kapsamında Tır Güzellik Yarışması yapılırken, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde meslek liselerince hazırlanan stantlar açıldı ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

Yarış alanında ayrıca askeri amaçlı yerli ve milli teknolojik ürünler ile askeri teçhizatların tanıtımı yapıldı.

S3 ve S4 klasmanları ile genel klasmanda ve Dr. Mehmet Hilmi Güler BEST Kupası'nda dereceye giren sporcular, ödüllerini Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende aldı.

İlk üçe giren sporculara kupa ve madalyaları verilirken, organizasyona katkı sunanlara da plaket takdim edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Aşkın Baş, törende yaptığı konuşmada, Ordu'nun off-road yarışlarıyla tanınırlığının arttığını söyledi.

ÜN-OFF Başkanı Alper Argan da yarışmaya katılan sporculara mücadeleleri, cesaretleri ve centilmenlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Törene AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet MeydanıKaradenizOtomobilOrduÜnyeSporSon Dakika

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