Ünye\'de Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali\'nde Atlı Spor Gösterisi Düzenlendi

Spor

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında atlı spor gösterisi düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yoğun bir katılım ile güzel bir gösteri olduğunu söyledi.

Ünye Belediyesi tarafından Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle atlı spor gösterileri düzenlendi. Kumsal alanda gerçekleştirilen gösteride mübareze, at üstünde ok atma, atlı güreş, atlı akrobasi ve bayrak geçişi gibi birçok etkinlik izleyicilerle buluştu. Programda, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ekibe çiçek ve plaket takdim etti.

Başkan Hüseyin Tavlı gösterinin ardından yaptığı açıklamada, "Yoğun katılımla hemşerimize atlı spor kulübümüz çok güzel bir gösteri yaptılar. Baktığımızda yüzlerin güldüğünü, memnuniyet verici bir izlenme ortamının gösterildiğine şahit olduk. Spor kulübümüzün içerisinde bu faaliyeti icra eden gençlerimizin kabiliyetleri muhteşemdi. Seyircilerimizde coşkulu alkışları ile eşlik ettiler. Muhteşem bir gösteriye daha ev sahipliği yaptık. Hem seyircisiyle, hem de atlı spor gösterisini yapan arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir ortam oluştu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, AK Parti Ünye ilçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. - ORDU