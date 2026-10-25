Ünye Kadın FK, 7. haftada Kayseri Kadın FK ile golsüz berabere kaldı

Ünye Kadın FK, 7. haftada Kayseri Kadın FK ile golsüz berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Lig'in 7. haftasında Kayseri Kadın FK, Sümer Stadı'nda Ünye Kadın FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada iki takım da gol bulamazken mücadele golsüz sona erdi.
Suwen Kadın Futbol Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 7. haftasında evinde Ünye Kadın Futbol Kulübü ile golsüz beraber kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Dilber Sıla Başıaçık, Aykut Cem Bulut, Melike Gök
Kayseri Kadın FK: Rita Akarekor, Elvin Kılınç (Ayşe Demirci dk.16), Fatma Nur Şenses, Ayatsea, Oladeji, Isigbo, Cynthia Mega, Omosuyi, Ayşegül Aydın, Kafayat Bashiru, Laurie Ann Moise, (M. Abdulkabir dk.73)
Ünye Kadın FK: Klil Elyada Kemba, Rrexona Ramadani, Suhde Nur Arpacı, Mariem Houıj, (Berra Bayraktar dk.73), Precious, Elif Kesgin, Emine Yaren Çolak, (Nazmiye dk.90+3), Mukarama Abdulai, (Ceren Güzelhan dk.62), Nagehan, Philomena Abakah, (dk.Kafayat Shittu dk.46), İlarja Zarka
Gol: Yok
Kaynak: İHA
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