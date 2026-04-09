Ural Aküzüm, Lucescu için anma programına katıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mircea Lucescu'nun vefatı sonrası düzenlenen anma etkinliğine TFF Üyesi Ural Aküzüm katıldı.

TÜRKİYE Futbol Federsyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mircea Lucescu için Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen cenaze ve anma programına katıldı.

Kariyerinde daha önce A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev yapmış Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Tecrübeli teknik adam için Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan National Arena'da anma etkinliği düzenlendi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de düzenlenen etkinliklere katıldı.

Anma programı kapsamında Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından ve UEFA'nın bir önceki dönem İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile birlikte Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'ya da taziye ziyareti yaptı. Görüşmede, Lucescu'nun Türk ve Rumen futbolu arasında kurduğu güçlü bağlara ve iki ülke futboluna bıraktığı kalıcı mirasa vurgu yapıldı.

Program çerçevesinde Ural Aküzüm, T.C. Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret ederek törenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Romanya'da faaliyet gösteren Türk futbol kulüplerinin taraftar derneklerinin temsilcileriyle de bir araya gelen Aküzüm, Lucescu'nun Türk futbolu üzerindeki etkisi ve iki ülke arasındaki sportif ilişkilerin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu adına anma alanında Lucescu için açılan hatıra defterine ise, "Bilge, filozof ve entelektüel kişiliğinle Türk futbolunda bir kuşağı etkiledin. Futbolu yalnızca bir oyun değil; disiplin, zarafet ve düşünceyle yoğrulmuş bir kültür olarak ele aldın. Türkiye Futbol Federasyonu adına, ülkemizde sayısız futbol insanının yetişmesine katkıların ve iki ülke arasında kurduğun güçlü köprü dolayısıyla en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyorum" mesajını yazdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:42:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.