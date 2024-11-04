Uraloğlu'ndan TFF'ye Ziyaret

Spor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan görüşmede TFF başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na A Milli Takım forması takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi." denildi.