Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Infantino'ya Red - Son Dakika
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Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Infantino'ya Red

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Ali Bin Al-Hussein, Infantino'ya destek vermek için baskı yapıldığını ve etik değerler nedeniyle reddettiklerini belirtti.

Ürdün Futbol Federasyonu (JFA) Başkanı Ali Bin Al-Hussein, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya destek vermeleri yönünde kendilerine baskı yapıldığını savunarak, Infantino'yu önceden olduğu gibi şimdi de desteklemeyeceklerini bildirdi.

Başkan Ali Bin Al-Hussein, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kısıtlı bütçelerine rağmen devasa engellerle mücadele etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

FIFA ile ilgili sorunların arkasının kesilmediğini belirten Al-Hussein, "Biz, futbol federasyonu bütçesi son derece kısıtlı küçük bir ülkeyiz ve devasa engellerle mücadele etmek zorunda kaldık. Taraftarlarımızın biletleri olmasına rağmen ki bu biletlerin fahiş fiyatlara satıldığını da biliyoruz, herkesin vize talebi onaylanmadı. Turnuvaya katıldığımız için ABD hükümeti tarafından FIFA aracılığıyla vergilendirildik. Bu paranın oyuncularımıza ve teknik ekibimize gitmesi gerekirdi. Kanada ve Meksika'da oynayıp kamp kuran takımlar için durum böyle değildi. Ancak biz ABD'de yer aldığımız için sırf katılmış olmaktan ötürü şimdi bu devasa vergi masraflarıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ürdün Futbol Federasyonunun geçen aralık ayında Katar'da düzenlenen FIFA Arap Kupası'ndan kalan ödül parasını hala beklediğini vurgulayan Al-Hussein, "Takımımız finale yükseldiği için alması gereken para henüz teslim edilmedi. Oysa aynı FIFA, kasasında kaç milyar doları olduğuyla övünüp duruyor. Sorunun tamamen liderlikten kaynaklandığı çok açık. FIFA aylardır bu veya diğer konularda bize yardım etmeyi reddediyordu. Ta ki Dünya Kupası sırasında bana, Infantino'yu desteklediğimi açıklarsam bunun federasyonumuza yardım etme konusunda çok faydalı olacağı sözlü olarak iletilene kadar. Biz Ürdün'de etik değerleri üstün tutmaktan gurur duyarız. Onu daha önce desteklemedik ve şimdi de kesinlikle desteklemeyeceğiz. Ancak yaşanan tüm bu durum şantajdan başka bir şey değildir ve biz buna boyun eğmeyi reddediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Futbol, Ürdün, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Infantino'ya Red - Son Dakika

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