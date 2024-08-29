Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Nefes Can Anısına Dostluk Maçı Düzenliyor - Son Dakika
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Spor

Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Nefes Can Anısına Dostluk Maçı Düzenliyor

Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine destek olmak amacıyla Nefes Can anısına düzenlenecek dostluk maçı organize ediyor.

29.08.2024 15:01
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TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nde İzmir'in tek temsilcisi olan Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, 4 yıl önce kanserden hayatını kaybeden Nefes Can anısına düzenlenecek dostluk maçında Turgutlu Belediye Spor Kulübü ile karşılaşacak. Urla Spor Salonu'nda 2 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak dostluk maçından elde edilecek tüm gelir, kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine destek olan Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'na (KİTVAK) bağışlanacak.

İzmir'de henüz 7 aylıkken göz kanseri teşhisi konulan Nefes Can, 15 Mayıs 2020'de yaşamını yitirmişti. Nefes'in anısını yaşatmak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla 2020 yılından bu yana Urla'da düzenlenen anlamlı turnuva, her yıl büyük ilgi görüyor. Bu yıl da Nefes Can'ın adını taşıyan organizasyon, kanser hastası çocukların ve ailelerinin hayatlarına bir nebze olsun nefes olmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

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