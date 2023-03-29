Güney Kore ile Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 Uruguay kazanırken Kore tribünlerinde ilginç bir görüntü ekranlara geldi.
Karşılaşmanın 75. dakikasında ekranlara yansıyan anlarda kırmızı formalı Koreli taraftarların içinde bir kişinin Fenerbahçe forması giydiği görüldü. Büyük ilgi gören o anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.
Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, Fenerbahçe'de forma giymişti. Başarılı stoper bu sezonun başında Napoli'ye transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Hayrete düşüren görüntüler! Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli taraftar bir anda ekranda belirdi - Son Dakika