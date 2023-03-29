Hayrete düşüren görüntüler! Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli taraftar bir anda ekranda belirdi - Son Dakika
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Hayrete düşüren görüntüler! Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli taraftar bir anda ekranda belirdi

29.03.2023 13:17
Hayrete düşüren görüntüler! Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli taraftar bir anda ekranda belirdi

Uruguay ile hazırlık maçında mücadele eden Güney Kore'de, tribündeki Fenerbahçe formalı bir taraftar, gözlerden kaçmadı. Canlı yayında ekrana gelen o anlar büyük ilgi gördü.

Güney Kore ile Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 Uruguay kazanırken Kore tribünlerinde ilginç bir görüntü ekranlara geldi.

GÜNEY KORE TRİBÜNÜNDE FENERBAHÇE FORMALI TARAFTAR

Karşılaşmanın 75. dakikasında ekranlara yansıyan anlarda kırmızı formalı Koreli taraftarların içinde bir kişinin Fenerbahçe forması giydiği görüldü. Büyük ilgi gören o anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Görüntünün adresi bir hayli ilginç! Fenerbahçe formalı Güney Koreli taraftar bir anda ekranda belirdi

KIM MIN-JAE, FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, Fenerbahçe'de forma giymişti. Başarılı stoper bu sezonun başında Napoli'ye transfer olmuştu.

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Son Dakika Spor Hayrete düşüren görüntüler! Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli taraftar bir anda ekranda belirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayrete düşüren görüntüler! Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli taraftar bir anda ekranda belirdi - Son Dakika
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