Uruguay kadrosunda sürpriz seçilim - Son Dakika
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Uruguay kadrosunda sürpriz seçilim

Uruguay kadrosunda sürpriz seçilim
08.06.2026 10:42
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Uruguay, Ugarte'yi Dünya Kupası kadrosuna alırken Suarez'i dahil etmedi.

Uruguay, Dünya Kupası kadrosuna Manchester United'ın orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'yi dahil etti; ancak tecrübeli forvet Luis Suarez'e kadroda yer yok.

Ugarte, Wolves'un savunma oyuncusu Santiago Bueno ve Tottenham'ın orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur ile birlikte Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya seçilen üç Premier Lig oyuncusundan biri.

Ancak Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa, 39 yaşındaki eski Liverpool ve Barcelona forveti Suarez'i 26 kişilik kadrosuna dahil etmedi.

Suarez, 20 aylık bir aradan sonra milli takımda ihtiyaç duyulması halinde emeklilikten vazgeçeceğini söyleyerek kısa süre önce milli kadroya dönüş kapısını açık bırakmıştı.

Eski Liverpool forveti Darwin Nunez, son aylarda fazla süre almamasına rağmen Bielsa tarafından kadroya dahil edildi.

Nunez, kulübü Al-Hilal'in Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'yı transfer etmesi nedeniyle Şubat ayından bu yana Suudi Pro Ligi'nde forma giymedi.

Uruguay, H Grubu'nda yer alıyor ve 15 Haziran'da Suudi Arabistan ile ilk maçını oynayacak, ardından ve İspanya ile karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası Uruguay kadrosu

Kaleciler: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Defans: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (Flamengo).

Orta saha: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atletico San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodriguez (Club America).

Forvetler: Rodrigo Aguirre (Club America), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al Hilal).

Kaynak: BBC

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