Uşak Belediyesi 9. Geleneksel Cirit Turnuvası\'nda Şampiyon Gökçedal Atlı Kulübü

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Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen 9.Geleneksel Cirit Turnuvası'nda Gökçedal Atlı Kulübü şampiyon oldu. Şampiyon sporcular, Vali Turan Ergün ve Başkan Çakın tarafından madalyalarını aldı.

Uşak'ta bu sene 9'ncusu düzenlenen Geleneksel Cirit Turnuvası, yaklaşık olarak 2 ay önce başladı. 34 takımın yarıştığı turnuvada bugün final maçında Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü ile Akse Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaştı. Kıyasıya geçen mücadelede Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaşmayı kazandı ve şampiyon oldu. Şampiyon olan ve dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın verdi.

Burada konuşma yapan Uşak Valisi Turan Ergün, Ata sporu olan ciritin Uşak'ta yaşatılması ve geliştirilmesi birçok proje yapıldığına dile getiren Ergün, karşılaşmaların oynandığı Kalfa Cirit Sahası'nın daha iyi hale getirilmesi ve gece ışıklandırılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Karşılaşmaların centilmenlik çerçevesinde geçtiğini aktaran Ergün, "Bu güzel ata sporumuzun yaşatılması, geliştirilmesi ve Türkiye'de sadece Erzurum olarak bilinen bu cirit sporunun Uşak'ta da ilerlemesi hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, yine bu organizasyonlarda büyük emek harcayan Uşak Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu Türkiye'de bu örnek saha sayesinde hem maçlarımız daha keyifli bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Burada inşallah yeni dönemde sahamızın eksiklerini giderebilmek için çalışmalar yürütüyoruz ve Türkiye'de ilk defa futbolda uygulanan var sistemini bizler cirit sahamıza getirdik. Böylelikle sporcularımız, kulüplerimiz gönül rahatlığı içeresinde maçlarını tamamlarken, hakemlerimiz için ise maçları yönetmek için daha konforlu hale getirdik. Elbette spor içeresinde olan mücadele ve çekişme bu aynı zamanda maçlara keyif katarken ama centilmenlik ve sporculuk ruhunu bırakmadan bu mücadeleyi bugüne kadar getirdik. Bundan sonrada inşallah bu duayenlerimizin bilgi ve birikimini yeni gençlerimize aktarılması konusunda projeler üretmeye devam edeceğiz hem de Uşağı ciritin başkentti yapmak için çalışmalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. - UŞAK