(İSTANBUL) - Uşak Belediyesi soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişiden 9'u tutuklandı, 4 kişiye adli kontrol uygulanması kararı verildi.
Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın 13 kişi hakkında tutuklama talebiyle yaptığı sevkin ardından mahkeme kararını açıkladı.
Soruşturma kapsamında aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Mahkeme, Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Böylece, tutuklama talebiyle sevk edilen 13 kişiden 9'u tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Spor › Uşak Belediyesi Soruşturmasında Belediye Başkanı Özkan Yalım Dahil 9 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?