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Uşak'ta Cumhuriyet Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika

Uşak'ta Cumhuriyet Satranç Turnuvası başladı

05.11.2021 00:57
Uşak'ta Cumhuriyet Satranç Turnuvası başladı

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası, 8-10 yaş kategorilerinde yapılan müsabakalarla başladı.

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası, 8-10 yaş kategorilerinde yapılan müsabakalarla başladı.

Uşak Belediyesi tarafından kente kazandırılan Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası, 8 ila 10 yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarla başladı. Kıyasıya geçen müsabakaları belediye temsilcileri de yakından takip etti. Turnuva, 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 14 - 18 yaş kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek. - UŞAK

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uşak'ta Cumhuriyet Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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