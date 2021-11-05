Uşak'ta Cumhuriyet Satranç Turnuvası başladı

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası, 8-10 yaş kategorilerinde yapılan müsabakalarla başladı.

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası, 8-10 yaş kategorilerinde yapılan müsabakalarla başladı. Uşak Belediyesi tarafından kente kazandırılan Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası, 8 ila 10 yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarla başladı. Kıyasıya geçen müsabakaları belediye temsilcileri de yakından takip etti. Turnuva, 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 14 - 18 yaş kategorilerindeki müsabakalarla devam edecek. - UŞAK

Spor, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Uşak'ta Cumhuriyet Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

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