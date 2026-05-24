Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'nde sezonun 2. ayağı Uşak'ta yapıldı - Son Dakika
Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'nde sezonun 2. ayağı Uşak'ta yapıldı

24.05.2026 20:59  Güncelleme: 21:08
Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'nin 2. ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı. 49 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Kenan Sofuoğlu da oğlu Zayn'a pist kenarından destek verdi.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'nin 2. ayak yarışları Uşak'ta tamamlandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan organizasyonda 49 sporcu dereceye girebilmek için piste çıktı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'nin 2. ayak yarışları, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Süpermoto Pisti'nde düzenlenen organizasyonda sporcular, keskin virajlar ve yüksek tempolu mücadeleleriyle izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, Süpermoto 85 cc, Süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc Mini kategorilerinde toplam 49 sporcu piste çıkarak kıyasıya yarıştı. Farklı sürüş teknikleri ve viraj performanslarıyla dikkat çeken sporcular, şampiyonanın ikinci ayağında puanlarını artırmak için mücadele etti.

Organizasyonda Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yer aldı. Sofuoğlu'nun, ANLAS MiniGP 110 serisinde yarışan oğlu Zayn Sofuoğlu'nu pist kenarından takip ederek destek verdiği görüldü.

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Yarışlar sonunda, 50 cc Mini kategorisinde Rüzgar Ceyhan, 50 cc kategorisinde Abdülhamid Bostanoğlu, 65 cc kategorisinde Aslan Osmanpaşaoğlu, 85 cc kategorisinde Alp Burak Albayrak ve S3 Open kategorisinde Adem Işık birincilik elde etti. ANLAS MiniGP 110 serisinde Alparslan Davran birinci olurken, Zayn Sofuoğlu ikinci sırada yer aldı. MotoMini 160 kategorisinde ise Enes Çağan Çakır birinciliğe ulaştı. - UŞAK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 21:35:01.
