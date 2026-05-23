Uşak\'ta Süpermoto Şampiyonası Başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'nin 2. ayak yarışları Uşak'ta başladı. Organizasyon kapsamında bazı kategorilerde ilk yarışlar bugün gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası, ANLAS MiniGP 110 ve FIM MotoMini Türkiye Serisi'nin 2. ayağı, Uşak Süpermoto Pisti'nde serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başladı. Virajlarda çekişmeli mücadelelerin yaşandığı yarışlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şampiyonanın 2. ayağında Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, Süpermoto 85 cc, Süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc Mini kategorilerinde toplam 49 sporcu piste çıktı. Birbirinden farklı viraj alma teknikleriyle yeteneklerini sergileyen sporcular, seyircilere adrenalin dolu bir gün yaşattı.

Teknik kontrollerin ardından serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayan organizasyonda, bugün 50 cc, 50 cc Mini, ESMini, 65 cc ve 85 cc kategorilerinin ilk yarışları da gerçekleştirildi.

Şampiyona, yarın yapılacak yarışlarla devam edecek. - UŞAK