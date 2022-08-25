Uşakspor transferde hız kesmiyor - Son Dakika
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Uşakspor transferde hız kesmiyor

25.08.2022 17:21
Uşakspor transferde hız kesmiyor

Uşakspor, 10 gün içerisinde 14 yeni futbolcuyla anlaşarak takımını baştan aşağıya yeniledi.

Uşakspor, 10 gün içerisinde 14 yeni futbolcuyla anlaşarak takımını baştan aşağıya yeniledi.

Uşakspor A.Ş. 5 yeni oyuncu ile daha anlaştı. Takımı 10 gün önce devralan Uşakspor Sportif Hizmetler A.Ş. geçen süreçte 14 yeni futbolcuya imza attırarak, takımı baştan aşağı yeniledi. Uşakspor Sportif Hizmetler A.Ş. Kulüp Başkanı Kıraç Aras, Teknik heyetin raporu doğrultusunda bir kaleci ve libero daha alabileceklerini, hedeflerinin TFF 1. Lig olduğunu açıkladı. Uşakspor'u devralan Uşakspor Sportif Hizmetler A.Ş. Teknik Direktör Bülent Akın ve Sportif Direktör Recep Yazıcı ile anlaştıktan sonra iddialı bir takım oluşturmak için kolları sıvadı.

Uşakspor Sportif Hizmetler A.Ş. son olarak; Kahta 02 Spor'dan 1999 doğumlu kaleci Vedat Böyükgül, Hatayspor'dan 23 yaşındaki genç golcü Ahmet Hakan Şahin, Nazilli Belediyespor'dan 31 yaşındaki stoper Onur Demir, Karabükspor'dan 22 yaşındaki stoper Sezer Gündüz, Sakaryaspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Azat Tarım'la anlaştı.

Kulüp yönetimi daha önce de Muzaffer Kahrıman, Yavuz Alemdar, İbrahim Ethem Sevinç, Ömer Faruk Canbirdi, Sefa Kanıtemiz, Mehmet Bağlı, Alp Demir, Barkın Yiğit ve Oğulcan İnanç ile resmi sözleşme imzalamıştı. Kulüp Başkanı Kıraç Aras, TFF 1. Lige en kısa zamanda çıkabilecek bir takım oluşturduklarını, teknik yönetimin raporuna göre 2-3 futbolcu daha alabileceklerini kaydetti.

Uşakspor futbol takımı Teknik Direktör Bülent Akın yönetiminde, 28 Ağustos'ta Diyarbakır deplasmanında karşılaşacağı Diyarbekir Spor A.Ş. maçına hazırlanıyor. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bülent Akın, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor transferde hız kesmiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Uşakspor transferde hız kesmiyor - Son Dakika
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