Uşakspor\'a Denizlispor maçı nedeniyle ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor'a Denizlispor maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Uşakspor 19.12.2023 tarihinde kendi evinde Denizlispor oynamış olduğu maçta talimatlara aykırılık ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Uşakspor ile ilgili kararı ise para cezası oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulun yapmış olduğu açıklamada "Uşakspor'un 19.12.2023 tarihinde oynanan Uşakspor-Denizlispor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların uygun şekilde numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Uşakspor'un, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az iki adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Uşakspor'un müsabakada yeterli sayıda top toplayıcı bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Uşakspor'un, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından ve özel güvenlik amirinin müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle bin para cezası ile cezalandırılmasına, ve aynı müsabakada Uşakspor. sporcusu Ömer Gür'ün, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK