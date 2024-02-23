Uşakspor\'a Karamanspor maçı nedeniyle ceza

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor'a Karamanspor maçı nedeniyle verilen cezayı açıkladı.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Uşakspor 18 Şubat 2024 tarihinde kendi sahasında Karamanspor ile oynamış olduğu maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Uşakspor ile ilgili kararı ise hem para cezası hemde ihtar cezası oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulun yapmış olduğu açıklamada "Uşakspor A.Ş'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan Uşakspor A.Ş.-Karaman Futbol Kulübü TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Aynı müsabakada Uşakspor A.Ş'nin, forma arkasında futbolcu isimlerinin yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İhtar Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. - UŞAK