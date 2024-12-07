Uşakspor'a Taraftarından Dolayı Seyircisiz Oynama Cezası - Son Dakika
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Uşakspor'a Taraftarından Dolayı Seyircisiz Oynama Cezası

Uşakspor\'a Taraftarından Dolayı Seyircisiz Oynama Cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uşakspor'un Amasyaspor maçı sonrası taraftarların kötü tezahüratları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası ve 9 bin TL para cezası verdi. Uşak Belediye Başkanı, taraftarlara daha dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.

07.12.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor'a Amasyaspor maçı nedeniyle verilen cezayı açıkladı.

Nesine 3. Lig 2. Grup'da mücadele veren Uşakspor 5 Ekim 2024 tarihinde 1 Aralık 2024 tarihinde kendi evinde Amasyaspor Futbol Kulübüyle oynamış olduğu maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Uşakspor ile ilgili kararı ise hem para cezası hem de 1 maç seyircisiz oynama cezası oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulun yapmış olduğu açıklamada ise; "Uşak Spor A.Ş.'nin, 01.12.2024 tarihinde oynanan Uşak Spor A.Ş.-Amasyaspor Futbol Kulübü Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Başkan Yalım, Uşakspor taraftarının daha duyarlı ve daha dikkatli olması için uyardı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hem kendi sosyal medya hesapları üzerinden hem de Uşak Belediyesi resmi sosyal medya hesapların Uşakspor taraftarının bu konuda daha dikkatli olmaları ve duyarlı olmaları için uyarıda bulundu. Yapılan paylaşımda ise; "Kıymetli Taraftarlarımız, kendi evimizde düzenlenen müsabakalarımızda heyecan ve coşkunuzu ifade ederken rakip takıma yönelik uygunsuz ifadeler kullanmanız; Uşakspor'un ceza almasına ve itibarının zedelenmesine neden olmaktadır. Son müsabakalarda rakip takıma yönelik hareketler nedeniyle PFDK tarafından takımımıza seyircisiz oynama ve para cezası verilmiştir. Bu konuda duyarlı davranmanızı ve takımımıza zarar verecek tüm hareketlerden kaçınmanızı önemle rica ediyoruz. - UŞAK

Kaynak: İHA

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