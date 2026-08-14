Uşakspor'a Yeni Transfer: Süleyman Enes Karakaş - Son Dakika
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Uşakspor'a Yeni Transfer: Süleyman Enes Karakaş

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Uşakspor, Erzurumspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Enes Karakaş'ı kiraladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Uşakspor transferde Erzurumspor FK'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Enes Karakaş'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Afyonspor'da yetişen Enes kariyerinde daha önce Nazillispor'da da görev yaptı. Enes geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyon olan Erzurumspor'da 4 lig, 4 kupa maçında forma giyip 1 gol attı. Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarını sürdüren Uşakspor oynadığı hazırlık maçında Hatayspor karşısında 2-0 öndeyken mücadele çıkan gerginlik nedeniyle erken bitirildi. Karşılaşmanın son bölümünde sahada istenmeyen olaylar yaşanırken, futbolcular arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Uşakspor, Futbol, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor'a Yeni Transfer: Süleyman Enes Karakaş - Son Dakika

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