Uşakspor, Abdullah Balıkuv\'u transfer etti

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk maçta Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkacak Uşakspor, deneyimli sol bek Abdullah Balıkuv'u renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel lig tecrübesi olan sol bek oyuncusu ile 1 sezonluk anlaşmaya vardı. Abdullah Balıkuv'a, 'Uşaksporumuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bucaspor altyapısından yetişen Abdullah; Darıca Gençlerbirliği, İstanbulspor, İnegölspor, 24Erzincanspor, Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor takımlarında top koşturdu.