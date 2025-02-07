UŞAK,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor, ara transfer çalışmalrı kapsamında Osmaniyespor'dan forvet Ali Kuçik'le sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bucaspor, Karabükspor, Göztepe, Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor 1966, Sarıyer, Bandırmaspor, Kırşehirspor, Iğdır FK, Turgutluspor, Nevşehir Bld, Aksarayspor ve Osmaniyespor formalarını giydi. Ali Kuçik sezonun ilk yarısında Osmaniye'de 10 maçta 2 gol attı.
Son Dakika › Spor › Uşakspor, Ali Kuçik ile Anlaştı - Son Dakika
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