Uşakspor, Amasyaspor FK ile Zirve Yarışı İçin Sahaya Çıkıyor

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Muğlaspor'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu rakibine kaptıran Uşakspor, yarın evinde Amasyaspor FK ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde 22 puanla 3'üncü sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 20 puanı bulunan 7'nci basamaktaki rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Grupta Türk Metal 1963 - Tire 2021 FK, Kelkit Hürriyet - Muğlaspor ve Adıyaman FK - Balıkesirspor müsabakaları aynı saatte başlayacak. 3'üncü Lig'de tüm maçların 14.00'te başlayacağı Ege takımlarının programı şöyle; 1'inci Grup: Bulvarspor - Kuşadasıspor, Bld Kütahya - Bornova 1877, 3'üncü Grup: Aliağa Futbol - Bayburt Özel İdarespor, 4'üncü Grup: İzmir Çoruhlu - Zonguldakspor, Mardin 1969 - Denizlispor, Orduspor 1967 - 7 Eylül Turgutlu 1984.