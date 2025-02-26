Uşakspor Başkanı Kurnaz'dan Takıma Destek Çağrısı - Son Dakika
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Spor

Uşakspor Başkanı Kurnaz'dan Takıma Destek Çağrısı

Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz, takımın başarılı günlerine dönmesi için büyük çaba harcadıklarını belirterek, Uşaklıları takımlarına sahip çıkmaya davet etti. Kulüp hedeflerinin üst lige çıkmak olduğunu vurguladı.

26.02.2025 19:37
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- Uşakspor Başkanı Kurnaz'ın hedefi takımı başarılı günlerine döndürmek

UŞAK - TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Uşakspor'da Başkan Doğukan Kurnaz, takımın başarılı günlerine dönmesi için çok çalıştıklarını ve Uşaklılara iyi futbol izlettirmek istediklerini söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta altıncı sırada bulunan ve sıralamada daha üst seviyeye çıkmak için mücadele veren Uşakspor'un 29 yaşındaki Kulüp Başkanı Doğukan Kurnaz, açıklamalarda bulundu. Kulübün üst lige çıkmasını için çok çabaladıklarını dile getiren Başkan Kurnaz, "Kulübümüz şu an altıncı sırada. Play-off potasına girdik. Tabii ki de altıncı sıra bizim için iyi bir sıra değil. İnşallah ilerleyen haftalarda play-off'u garantileyip bir üst lige çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Başkanımız Özkan Yalım'ın destekleriyle Uşakspor faaliyetlerini sürdürüyor"

Uşakspor'u, Uşak'a kazandırmak için faaliyetlere devam ettiklerini belirten Doğukan Kurnaz, "Daha önceki Uşak Belediyesi yönetimi, Uşakspor'u Uşaklı olmayan, Uşak'ta yaşamayan ve Uşak'ta hiçbir emeği olmayan iş adamına satmış. Uşak Belediye Başkanımız ve Uşakspor Onursal Başkanımız Özkan Yalım, 'Uşakspor kırmızı çizgimizdir ve Uşakspor Uşağımızındır' diye bir söz verdi ve sağ olsun takımımızı kentimize kazandırdı. Şu an Uşakspor ile Uşak Belediyesi tamamen bağlı değil fakat Başkanımız Özkan Yalım'ın destekleriyle Uşakspor faaliyetlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz takımın başarılı günlerine dönmesi"

Hedeflerden de bahseden Başkan Kurnaz, "Geçen sene küme düşen bir takımdı. Geçtiğimiz sene de neredeyse 1 galibiyet olan takımız. Bu sene takımı baştan aşağı kurduk. Bütün futbolcularımızı ve teknik heyeti yenileyerek yeni bir futbol takımı kurduk. Tabii ki de her takımın hedefi şampiyon olup, ligden çıkmaktır. Bizim de buradaki hedefimiz takımın şaşalı ve başarılı günlerine dönmesi, hem Uşaklılara iyi bir futbol izlettirmek hem de takımızı ait olduğu yere kazandırmak" diye konuştu.

"Bütün Uşaklıların takıma destek ve sahip çıkmasını bekliyorum"

Uşakspor taraftarının her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Başkan Kurnaz, Uşaklıları takımlarına sahip çıkmaya davet ederek, şu cümlelere yer verdi:

"Uşak Futbol Kulübü'nün taraftarı Aşigolar bizim gururumuz. Onlar da sahip çıkıyor bana. Elimden geldiği kadar hem deplasmanda hem de burada onlara sahip çıkıyorum. Onlara da buradan gece gündüz demeden destekleri için teşekkür ediyorum. İş adamlarımızın, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın Uşakspor'a sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü bu takım bu şehrin takımı. Çocukluk hayalleri kuran, küçük futbol oynayan alt takımdakilerin takımı. O yüzden bütün Uşaklıların takıma destek ve sahip çıkmasını bekliyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uşakspor Başkanı Kurnaz'dan Takıma Destek Çağrısı - Son Dakika

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