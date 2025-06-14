Uşakspor\'da Başkan Değişikliği

3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da Başkan Doğukan Kurnaz, kamu görevinden dolayı kulüp başkanlığı görevini yönetim kurulu üyelerinden Asbaşkan Özhan Özgöbek'e devretti. Devir teslim töreninde konuşan Kurnaz, "Kamu görevimden dolayı kulüp başkanlığını yönetim kurulumuzun kararı ile Asbaşkanımız Özhan Özgebek'e devretmiş bulunuyorum. Uşakspor'umuzu hak ettiği yerde görmek için yine elimizden her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Kırmızı-siyahlılarda başkanlığı devralan Özhan Özgöbek ise, "Doğukan başkanımıza vermiş olduğu emekleri için teşekkür ederiz. Bizlerde Uşakspor'umuzu yeni sezonda şampiyon yapmak için tüm çabamızı sarf edeceğiz. Aşigolarımızın desteklerini her zaman bizim için çok önemli" diye konuştu.