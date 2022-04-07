Uşakspor'da Umut kadro dışı - Son Dakika
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Uşakspor'da Umut kadro dışı

07.04.2022 11:20
Uşakspor'da Umut kadro dışı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Ümit Karan yönetiminde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Uşakspor'da kaleci Umut Kaya kadro dışı bırakıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Ümit Karan yönetiminde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Uşakspor'da kaleci Umut Kaya kadro dışı bırakıldı.

Kırmızı-siyahlı yönetim, "Futbolcumuz Umut Kaya, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" açıklaması yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven bu sezon başında Kırklarelispor'dan transfer olduğu Uşak'ta tamamı ilk 11'de 25 maçta forma giymişti.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Karan, Umut Kaya, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor'da Umut kadro dışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşakspor'da Umut kadro dışı - Son Dakika
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