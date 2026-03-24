Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım

24.03.2026 23:14
TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak Uşakspor-Balıkesirspor maçı öncesi ev sahibi ekibi tarafından olay yaratan bir paylaşım geldi. Uşakspor, geride bıraktığımız sezon yaşanan olaylara atıfta bulunarak yapay zekayla oluşturulmuş camları kırık takım otobüsü fotoğrafı paylaştı. Görselde, "Konsantrasyon!'' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta play-off yarışında yarın en önemli rakibi Balıkesirspor'u ağırlayacak Uşakspor maç öncesi olay paylaşım yaptı.

CAMLARI KIRIK OTOBÜS FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sanal medya hesabı, Uşak 1 Eylül Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak karşılaşma öncesi yapay zekayla oluşturulmuş camları kırık takım otobüsü fotoğrafı paylaştı. Görselde, "Konsantrasyon! Atkıları ve Bayrakları kap gel Aşigo!" mesajı yayınlandı.

ÖNCEKİ SEZONDA TAŞLI SALDIRIYA UĞRAMIŞLARDI

Geçen sezon da aynı grupta Play-Off yarışı veren iki takımdan Uşakspor'un takım otobüsü 25 Ocak 2025'te deplasmanda 2-0 kaybedilen Balıkesirspor maçı sonrasında dönüş yolunda taşlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda o dönem takımda sportif direktör olan Hasip Hayırcı burnundan yaralanmıştı.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Grupta bu maç öncesinde üst üste 3 galibiyet alan Balıkesirspor 48 puanla Play-Off hattında yer alırken, 3 maçlık galibiyet serisi sonrası son iki haftadır kazanamayan Uşakspor'un 45 puanı var. Kazanan takım bitime 4 maç kala Play-Off için avantaj yakalayacak.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Uşakspor, Futbol, Spor, Son Dakika

