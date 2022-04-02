Uşakspor evinde Ankara Demirspor'la oynayacak - Son Dakika
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Uşakspor evinde Ankara Demirspor'la oynayacak

02.04.2022 12:11
Uşakspor evinde Ankara Demirspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 1-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan 37 puandaki Uşakspor, yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 1-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan 37 puandaki Uşakspor, yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Ümit Karan, Nazilli Belediyespor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını söyledi. Karan, "Evimizde de kazanıp seri başlatacağız. Şu anda küme düşme korkumuz yok ama biz işi sağlama almak istiyoruz. Kalan maçlarımızı kazanıp yukarılarda olacağız" dedi.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Uşakspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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