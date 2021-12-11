Uşakspor evinde Şanlıurfaspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Teco Karacabey Belediyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Uşakspor, yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Sıralamada 19 puanla 10'uncu basamakta bulunan Uşakspor'un teknik direktörü Veli Özdemir, taraftardan destek beklediklerini ve kazanarak çıkışa geçeceklerini söyledi.
Kaynak: DHA
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