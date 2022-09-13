Uşakspor'un rakibi Kastamonuspor - Son Dakika
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Uşakspor'un rakibi Kastamonuspor

13.09.2022 10:32
Uşakspor'un rakibi Kastamonuspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçında hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen Uşakspor, yarın hafta içi mesaisinde kendisi gibi galibiyeti bulunmayan GMG Kastamonuspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçında hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen Uşakspor, yarın hafta içi mesaisinde kendisi gibi galibiyeti bulunmayan GMG Kastamonuspor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Eren Gökmen'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Sezon başında yenilediği kadrosuyla dibe demir atan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Bülent Akın yönetimindeki ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeye çalışacak.

DUALAR NECMETTİN İÇİNUşakspor'un U19 takımında forma giyen Necmettin Kemer trafik kazası geçirdi. Uşak ile Eşme arasındaki karayolunda gece saatlerinde halası Arzu Sağır'la birlikte yol aldıkları araç bozulduğu için ittikleri öğrenilen Necmettin ve halasına arkadan gelen bir ticari aracın çarptığı bildirildi. Ağır yaralanıp hayati tehlikesi bulunan genç futbolcunun yoğum bakım servisindeki tedavisi sürüyor.


- Uşak
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Eylül, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor'un rakibi Kastamonuspor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşakspor'un rakibi Kastamonuspor - Son Dakika
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