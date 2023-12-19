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Uşakspor ve Denizlispor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Uşakspor ve Denizlispor Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor ile Denizlispor arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Uşakspor, 2-0 öne geçtiği maçta rakibinin 9 kişi kalmasına rağmen galibiyeti koruyamadı.

Uşakspor ve Denizlispor Berabere Kaldı
19.12.2023 - 16:10,
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UŞAK, -

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Burak Sami Şad, Çağrı Yıldırım

UŞAKSPOR: İbrahim - İsmet, Onur, Sertan (Dk. 77 Ahmet Yılmaz), Şamil, Cem (Dk. 76 Berkay), Ömer Faruk, Ömer Gür, Aras, Oğulcan (Dk. 67 Çağrı), Ege (Dk. 84 Ahmet Hakan)

DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Emre Sağlık (Dk. 69 Alaattin), Muhammet Özkal, Emre Yıldırım (Dk. 46 Muhammet Eren Sıngın), Gökhan, Ahmet, Muhammed Eren Kıryolcu, Bekir Turaç, Samet Emre, Deniz (Dk. 46 Emre Furtana), Mustafa (Dk. 89 Mehmet Ali)

GOLLER: Dk. 16 ve Dk. 45 Ege (Uşakspor), Dk. 65 Bekir Turaç, Dk. 89 Muhammet Özkal (Denizlispor)

SARI KARTLAR: İbrahim, Ege, Oğulcan, Sertan, Ömer Gür (Uşakspor), Muhammet Özkal, Gökhan (Denizlispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 27 Samet Emre, Dk. 62 Muhammed Eren Kıryolcu (Denizlispor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 12 maçını kaybedip son sıraya demir atan Uşakspor evinde 2-0 öne geçip rakibinin 9 kişi kaldığı Ege derbisinde Denizlispor'la yenişemedi: 2-2. Uşakspor 16'ncı dakikada Ege ile 1-0 öne geçti. Konuk Denizlispor, 27'nci dakikada Samet Emre'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Uşakspor 45'inci dakikada yine Ege ile gol buldu ve ilk devreyi 2-0 galip tamamladı. Denizlispor'da 62'nci dakikada Muhammed Eren Kalyoncu da kırmızı kart gördü. Ancak 9 kişi kalıp 2 farklı yenik durumda olmasına rağmen pes etmeyen Denizlispor önce 65'inci dakikada Bekir Turaç'ın golüyle farkı bire indirip umutlandı, ardından 89'uncu dakikada Muhammet Özkal attığı golle tabelayı 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Ege derbisi berabere tamamlandı. Bu sonuçla, galibiyeti kaçıran Uşakspor 5 puana yükselirken, düşme hattında yer alan Denizlispor da puanını 15 yaptı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Uşakspor ve Denizlispor Berabere Kaldı - Son Dakika


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