Uşakspor Zafer Kupası'nda Kütahyaspor'a Yenildi
Uşakspor, 3'üncü Zafer Kupası'nda Kütahyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Uşakspor, sezon öncesi 2'nci ligde yer alan komşusu Kütahyaspor'la oynadığı geleneksel organizasyon Zafer Kupası'ndan mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen 3'üncü Zafer Kupası'nda rakibiyle Kütahya Dumlupınar Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi, Uşakspor'un ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Kaynak: DHA
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