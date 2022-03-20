Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması - Son Dakika
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Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması

20.03.2022 10:21
Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması

Uşaksporlu taraftarlar takıma yeni gelen Teknik Direktör Ümit Karan'a 'Hoş geldin' demek için tesislerde renkli kareler oluştu.

Uşaksporlu taraftarlar takıma yeni gelen Teknik Direktör Ümit Karan'a 'Hoş geldin' demek için tesislerde renkli kareler oluştu.

Yüzlerce Uşakspor taraftarı, geçtiğimiz günlerde Kırmızı Siyahlılarla çalışmaya gelen Teknik Direktör Ümit Karan'a "Hoş geldin" demek için tesislerde çıkarma yaptı. Taraftarların bu jesti karşısında önce şaşıran ardından çok mutlu olan Ümit Karan, gelecek sezon için Uşakspor'u şampiyon yapmak için elinden gelenini yapacağını söyledi ve taraftarlara teşekkür etti. Uşakspor Kulüp Başkanı ve Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman'ın da katıldığı "Hoş geldin" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

"İmza attıktan sonra bile İstanbul'a dönmedim"

Taraftarlar, Karan'a çiçek ve baklava ikram etti. Karan, taraftarlara üçlü çektirdi ve onlarla sohbet etti. Bu yıl sezonun ilk yarısında İskenderunspor'u çalıştıran Karan, Uşak'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ümit Karan, "Ayak bastığım ilk andan beri çok sıcak karşılandım. Kente geldiğimde hiç bu kadar çabuk anlaşacağımızı düşünmemiştim. Bu yakınlık karşısında imza attıktan sonra bile İstanbul'a dönmedim Uşak'ta kaldım. Bana gösterdikleri o muhteşem destek ve sıcak ilgi için tüm Uşakspor taraftarlarına gönülden teşekkür ederim" dedi. Karan, Uşak'a seyircinin rakip takım üzerinde baskı kurabileceği ve şampiyonluklar yaşayacağı bir stada ihtiyacı olduğunu vurguladı. - UŞAK

Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması
Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması
Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması
Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması
Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması

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Ümit Karan, Şampiyon, Uşakspor, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uşaksporlu taraftarlardan Ümit Karan'a hoş geldin kutlaması - Son Dakika


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