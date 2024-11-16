Üsküdar Belediyespor EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na Veda Etti

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Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımına 36-20 yenildi.

Funchal Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-10 önde tamamlayan Portekiz temsilcisi, sahadan 36-20 galip ayrıldı.

İstanbul'da yapılan ilk maçta rakibine 28-25 mağlup olan Üsküdar Belediyespor, organizasyona veda etti.