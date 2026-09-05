Üsküdar Belediyespor, Odunpazarı deplasmanından 28-24 galip ayrıldı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde Üsküdar Belediyespor, Odunpazarı'nı deplasmanda 28-24 yendi. Ev sahibinin 10-7 üstünlüğüyle biten ilk yarının ardından ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ikinci haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Odunpazarı'nı 28-24 yendi.
Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 10-7 üstünlüğüyle sona erdi.
Üsküdar Belediyespor, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirerek maçtan 28-24 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Üsküdar Belediyespor, Odunpazarı deplasmanından 28-24 galip ayrıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?