Üsküdar Belediyespor Play-Off'ta Kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabının sekizinci haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 32-29 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını, konuk ekip 14-11 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren İstanbul ekibi, müsabakadan 32-29 galip ayrıldı.
