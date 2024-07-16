Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, Çankırı'da kampa girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, Çankırı'da kampa girdi

Çankırı'da bulunan Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, 1-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Başantrenörler Mustafa Oral ve Ahmet Çınar, milli takımın başarılı bir altyapı olduğunu vurgulayarak, sporcuların iyi bir performans sergileyeceklerine inandıklarını ifade etti.

16.07.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı kampı, Çankırı'da başladı.

Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 1-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Sporcuların kampı 30 Temmuz'a kadar sürecek.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 12 senedir ay-yıldızlı ekipten sorumlu olduğunu söyledi.

Bu seneki Türkiye Şampiyonası'nın İzmir'de yapıldığını ve çok çekişmeli maçlara sahne olduğunu belirten Oral, "1-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te Avrupa Şampiyonası var, oraya hazırlanıyoruz. Allah izin verirse katılacağız ve güzel madalyalarla döneceğimize inanıyorum. Bu seneki milli takımımızda gerçekten çok becerikli sporcular var. Bölgelerinde iyi hazırlanmışlar. Sadece Türkiye birincilerini kampa çağırdık çünkü sıkletler kalabalık oluyor, isterdik ikinci, üçüncü de gelsin ama imkanlar dahilinde federasyonumuz bu şekilde uygun gördü. Birincilerle gideceğiz, birçok altın madalya alacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takım'nın Türk boksu için güzel bir kaynak olduğunu dile getiren Oral, "12 sene önce Avrupa Şampiyonası'na götürdüğüm sporcular, şu anda olimpiyatlara gidecek sporcular. Şu an orada olan 3-4 sporcu, bizim altyapımızdan geçti." ifadelerini kullandı.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar da sporcuları Çankırı'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mustafa Oral, Ahmet Çınar, Milli Takım, Çankırı, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, Çankırı'da kampa girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:09 İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
18:57 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 19:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Boks Milli Takımı, Çankırı'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement