Aslı Dönmezoğlu İrlandalı rakibi Carley O'Herron, Eda Nur İlhan İtalyan Martina de Felice, Sıla Özkan Rumen Trigos Bucur Rocio, Busenur Yazan Bosna Hersek'ten Dunja Vuksic, Sudenaz Dokgöz İtalyan Sara Scorrano, Doğukan Demirceylan ise Letonyalı Emils Salms ile final müsabakalarında karşılaştı.

Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi - Son Dakika

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