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"Utanç verici" diyen Lionel Messi, geleceği ile ilgili son kararını resmen verdi - Son Dakika

"Utanç verici" diyen Lionel Messi, geleceği ile ilgili son kararını resmen verdi

Son Güncelleme: 19.10.2023 14:01

Lionel Messi, Inter Miami ile yolları ayıracağı iddiasını yalanladı. MLS'te play-off turuna kalamamalarını "Utanç verici" olarak değerlendiren Arjantinli yıldız, "Çok yaklaşmıştık." ifadesini kullandı.

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, takımdan ayrılacağına yönelik çıkan iddiaları yalanladı. Arjantinli yıldız, kariyerine MLS ekibinde devam edeceğini belirtti.

"EN İYİ ŞEKİLDE MIAMI'YE DÖNECEĞİM"

Lionel Messi yaptığı açıklamada, "Ocak ayında sezon öncesi çalışmalar yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için Miami'ye döneceğim." ifadelerini kullandı.

'Utanç verici' diyen Lionel Messi, geleceği ile ilgili son kararını resmen verdi

"ÇOK YAKLAŞMIŞTIK"

Inter Miami'nin play-off turuna kalamaması ile ilgili de konuşan Arjantinli yıldız, "Bu utanç verici. Çok yaklaşmıştık. Son birkaç maçı kaçırdım. Birkaç sakatlık yaşadık. Temmuz ayı bizim için zor geçti. Her 3 günde bir maç oynadık, seyahat ettik. Ama bir turnuva kazandık, bu da kulüp ve gelecek için çok önemli." dedi.

'Utanç verici' diyen Lionel Messi, geleceği ile ilgili son kararını resmen verdi

INTER MIAMI KARNESİ

Lionel Messi bu sezon Inter Miami formasıyla 13 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Utanç verici' diyen Lionel Messi, geleceği ile ilgili son kararını resmen verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Utanç verici" diyen Lionel Messi, geleceği ile ilgili son kararını resmen verdi - Son Dakika
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