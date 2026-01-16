Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı - Son Dakika
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

16.01.2026 21:37  Güncelleme: 21:43
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karan'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Şüpheli Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ümit Karan, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    uyuşturucuyu içenleri tutukluyorsunuz tamam eyvallah da bunları ülkeye sokan, imal eden, satanları niye aramıyor, bulamıyorsunuz, bataklık kurumadan bunlar bitermi, yoksa içinizden birimi ? 51 11 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    limanlarında tonlarca uyuşturucu çıkan gsli samsunspor başkanı ne zaman tutuklanacak ? 35 13 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    geçmiş olsun poşetsaray sevdalısı ümit karan. 13 8
    Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Yüksel yıldırımı günahım kadar sevmem olayıda tam bilmiyorum örneğin hakan safinin limanındada yakalandı bunu adama bağlamaya çalıştılar halbuki alakası yok gemiden arama yapılıyor çıkıyor heee Yüksel yıldırımın limanında kendine ait gemiden veya limanın kendisinden çıktıysa orası ayrı bunu ayırmak lazım 4 3
  • Ali Arat Ali Arat:
    saran neden serbest kaldı ? 13 10 Yanıtla
    Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Yrmmm kesin değil tabiki de saran kullanmaktan yargılanıyor bu temin etmek kullandormaktan okuduğunuzu anlayacak kafa yokmu sizde? 4 2
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    Fenerbahçe düşmanı 13 6 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    iyi oldu torbacısı cirit atıyor yeşilköyde 5 1 Yanıtla
