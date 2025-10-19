Üzülmez: Ofsayt Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Spor

Üzülmez: Ofsayt Kararına Tepki Gösterdi

Üzülmez: Ofsayt Kararına Tepki Gösterdi
19.10.2025 22:16
Iğdır FK Teknik Direktörü Üzülmez, Boluspor maçında ofsayt kararını eleştirerek oyuncularını tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında evinde Boluspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Oyunu çevirmek için son dakikaya kadar, terinin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini anlatan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Oyunu çevirmek için son dakikaya kadar, terinin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdikleri mücadelelerinden dolayı yürekten kutluyorum. Evet 2 puan kaybettik ama o ofsayt çizgisini şimdi izliyorum. Bu kadar da erken vermemesi gerekiyordu kararı. Biz geçen hafta burada Koita'nın pozisyonunu hiçbir şey olmamasına rağmen 5 dakika izledik, 5 dakika bekledik. Bugünkü ofsaytta niye 30 saniye, 45 saniye bekliyoruz ki? Biraz daha inceleyelim, biraz daha araştıralım. Bize de mesajlar geliyor. Ofsayt çizgisi olmadığını söylüyorlar. Ben 10 kişi zaten mücadele ediyorum burada. 10 kişiyle emek veriyorum 50 dakika boyunca. Bir iki dakika da biz bekleyelim. Acelemiz yok ki. Geçen hafta 5 dakika bekledik. İki dakika da burada bekleyelim o çizgiyi iyice, net olarak öğrenmek için. Bize yazık değil mi? Zaten eksik mücadele ediyorum."

İbrahim Üzülmez, attıkları golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini eleştirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklar aslanlar gibi mücadele etti. Son dakikaya kadar, sonuna kadar emeklerini gösterdi. Bekle hocam, bekle acelemiz yok hocam. Ofsayt çizgisini çizmek için 45 saniyede karar vermeyelim, bekleyelim. Bu mücadelenin içerisinde olacağız. Tabi ki puan kayıpları olacak, bu maratonda böylesine kötü oynadığımız maçlar da olacak, ilk 45 dakikadaki gibi. Oyuncularıma bu 1 puanı almak için gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Boluspor son haftalarda olumsuz anlamda sonuçlar alıyor. Ertuğrul hoca ile beraber de onlar da iyi mücadele ettiler. 10 kişi kalmamıza rağmen kayıp olan 2 puana üzülüyorum. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan da Iğdır'a galibiyet için geldiklerini dile getirerek, "Bir puana gelmedik buraya, bütün hazırlıklarımızı galibiyet üzerine planlamıştık. Takımla 4 tane antrenmana çıkıp Iğdır gibi, bu ligin favorisi olan bir takıma karşı hazırlanmak kolay olmadı. İlk yarı bütün planlarımız istediğimiz gibi gitti, istediğimizi alan taraf bizdik. 10 kişi kaldıktan sonra rakibi daha fazla geriye koştursak belki buradan 3 puanla ayrılacaktık. Belki maçın sonunda ofsayttan dönen pozisyon gol olsa puansız evimize dönebilirdik." ifadelerini kullandı.

Genç ve kaliteli oyunculara sahip olduklarını anlatan Arslan, "Bu takımla çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İlk teknik direktörlük deneyimim. Sizlerin önünde bana güvenip inanan, Boluspor gibi köklü bir camiada görev veren başta sayın başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza söz veriyorum. Bu takım kazanır, kaybeder ama bu mücadeleyi her zaman her yerde gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

