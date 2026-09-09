Üzümlü'deki güreş gelişim kampını Kaymakam ve İl Müdürü ziyaret etti - Son Dakika
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Üzümlü'deki güreş gelişim kampını Kaymakam ve İl Müdürü ziyaret etti

Üzümlü\'deki güreş gelişim kampını Kaymakam ve İl Müdürü ziyaret etti
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde devam eden Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takım Gelişim Kampı, ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi. Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile birlikte sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takım Gelişim Kampı, ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile birlikte ilçede devam eden Milli Takım Gelişim Kampı'na katıldı.

Kamp kapsamında sporcular ve antrenörlerle bir araya gelen Hökelekli, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporcuların antrenmanlarını da takip eden Hökelekli, milli takım sporcularına ve antrenörlere başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

Fatih Çöpür, Milli Takım, Erzincan, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üzümlü'deki güreş gelişim kampını Kaymakam ve İl Müdürü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üzümlü'deki güreş gelişim kampını Kaymakam ve İl Müdürü ziyaret etti - Son Dakika
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