Üzümlü\'deki güreş gelişim kampını Kaymakam ve İl Müdürü ziyaret etti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takım Gelişim Kampı, ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile birlikte ilçede devam eden Milli Takım Gelişim Kampı'na katıldı.

Kamp kapsamında sporcular ve antrenörlerle bir araya gelen Hökelekli, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporcuların antrenmanlarını da takip eden Hökelekli, milli takım sporcularına ve antrenörlere başarı dileklerini iletti.