Süper Lig'de yılın transfer çalımını Trabzonspor yaptı. Bordo-mavililer, uzun süredir Fenerbahçe'nin markajında olan Valencia'nın golcüsü Maxi Gomez ile her konuda anlaşmaya vardı.
İspanyol gazetesi AS'tan Nacho Sanchis'in haberine göre; Trabzonspor, Valencia yönetiminin Maxi Gomez için sunduğu 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talebini kabul etti. Bordo-mavili yönetim daha sonra Maxi Gomez ile masaya oturdu ve futbolcunun 2.5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme talebini de kabul etti.
Maxi Gomez'in perşembe sabahı ilk uçakla Trabzon'a geleceği ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da! - Son Dakika