Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da! - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!

31.08.2022 23:18

Bir süredir Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için uğraştığı futbolcu Maxi Gomez, Trabzonspor'da. Valencia'nın 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talebini kabul eden bordo-mavililer, Uruguaylı futbolcuyu kadrolarına dahil etti. Trabzonspor, Maxi Gomez ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de yılın transfer çalımını Trabzonspor yaptı. Bordo-mavililer, uzun süredir Fenerbahçe'nin markajında olan Valencia'nın golcüsü Maxi Gomez ile her konuda anlaşmaya vardı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

İspanyol gazetesi AS'tan Nacho Sanchis'in haberine göre; Trabzonspor, Valencia yönetiminin Maxi Gomez için sunduğu 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talebini kabul etti. Bordo-mavili yönetim daha sonra Maxi Gomez ile masaya oturdu ve futbolcunun 2.5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme talebini de kabul etti.

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Maxi Gomez'in perşembe sabahı ilk uçakla Trabzon'a geleceği ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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Trabzonspor, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da! - Son Dakika


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