TFF'den doğrulama geldi! Ali Palabıyık, düdüğünü astı - Son Dakika
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TFF'den doğrulama geldi! Ali Palabıyık, düdüğünü astı

25.07.2023 14:21

Türkiye Futbol Federasyonu, son yaptığı açıklamayla Ali Palabıyık'ın hakemliği resmen bıraktığını duyurdu. Hakemlik kariyerine 2000 yılında başlayan Ali Palabıyık; Süper Lig'de 175, uluslararası müsabakalarda 60 ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını açıkladı. Yapılan açıklamada Palabıyık'ın görevini kendi isteğiyle bıraktığı ifade edildi.

Uzun yıllar görev yapmıştı! Ali Palabıyık, hakemliği resmen bıraktı

HÜSEYİN GÖÇEK VE SUAT ARSLANBOĞA VAR HAKEMLİĞİ YAPACAK

TFF'den yapılan açıklamada, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyuruldu.

İşte yapılan o açıklama;

"Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı. Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa ise kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek.

Hakemlik kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2023 yılına kadar Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık; Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı. 2004-2005 sezonunda ise 1 yıl Süper Lig Yardımcı Hakemi olarak görev yaptı. 2012 yılında üst klasman hakemi olan Ali Palabıyık, 2015 yılından bu yana FIFA kokartı taşımaktadır. 24 Nisan 2017'de Nyon'da Benfica ile Salzburg arasında oynanan Gençler Ligi Finali'ni yöneten Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.

23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

1996 yılında hakemliğe başlayan; 2004 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan hakemimiz Hüseyin Göçek ise Süper Lig'de 294 müsabakada görev aldı. Türkiye liglerinde 61 müsabakaya da VAR olarak atandı. 2008-2021 yılları arasında 13 sezon FIFA kokartı taşıyan Hüseyin Göçek, 7 yıl boyunca UEFA'nın birinci kategorisinde yer aldı. 2015 Şampiyonlar Ligi Juventus-Barcelona finalinde ve UEFA'nın düzenlediği 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları'nda İlave Yardımcı Hakem olarak görev yaptı.

Diğer taraftan; 1996 yılında hakemliğe başlayan, 2007 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de 128 müsabakaya hakem olarak atanan Suat Arslanboğa, toplamda 637 profesyonel müsabakada görev yapmış, 57 karşılaşmaya da VAR olarak atanmıştır.

Bundan sonra, kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek Hüseyin Göçek'e ve Suat Arslanboğa'ya şuana kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür eder, VAR hakemi olarak futbolumuza büyük katkılar sağlamalarını dileriz."

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Son Dakika Spor TFF'den doğrulama geldi! Ali Palabıyık, düdüğünü astı - Son Dakika


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