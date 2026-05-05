V. Bank 7. kez Şampiyon!

2026 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde V. Bank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 7. kez şampiyon oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Wojciech Glod (Polonya)
V. Bank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç Altıntaş, Cazaute, Aylin Sarıoğlu Acar)
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Smrek)
Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-18
Süre: 109 dakika (23, 30, 27, 29) - İSTANBUL
