1 (19-25, 25-23, 25-20, 26-24) mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İlk karşılaşmayı Fenerbahçe Medicana 3-0 kazanması sebebiyle karşılaşma altın sete taşındı. Altın sette Fenerbahçe'ye 15-11'lik üstünlük sağlayan V. Bank, Şampiyonlar Ligi'nde adını üst tura yazdırdı.
Müsabakanın en değerli oyuncusu V. Bank'tan Marina Markova seçildi. Maçta, Uluslararası Voleybol Hakemi Yavuz Akdemir yardımcı hakem olarak görev yaptı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › V. Bank Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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