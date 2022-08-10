Vaduz Teknik Direktörü Mangiarratti: Elimizden geleni yapacağız - Son Dakika
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Vaduz Teknik Direktörü Mangiarratti: Elimizden geleni yapacağız

10.08.2022 21:23
Vaduz Teknik Direktörü Mangiarratti: Elimizden geleni yapacağız

Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, "Konyaspor sert bir rakip. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, "Konyaspor sert bir rakip. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Konyaspor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Lihtenşıtayn takımlarından Vaduz ile saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak. Vaduz, bugün maçın oynanacağı statta son antrenmanını yaptı. Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan kaleci Benjamin Büchel, Konyaspor taraftarının çok heyecanlı bir taraftar olduğunu belirterek, taraftar baskısını takım olarak hissetmeyeceklerini ve bu tarz stat ve taraftar karşısında çok maç oynadıklarını belirtti.

Tunahan Çiçek de "Biz elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Sonuçta futbol ne olacağı belli değil" dedi. Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, Konyaspor'un sert bir takım olduğunu belirterek, "Konyaspor sert bir rakip. Elimizden geleni yapacağız. Geçen maçtaki değerlendirmelerimize göre gerçekten Konyaspor çok kaliteli takım" ifadelerini kullandı.Mangiarratti,  takımda 4 sakat oyuncunun olduğunu ve bu oyuncularınbugün antrenmana katılacağını belirtti

Mangiarratti, bir gazetecinin maçın oynanacağı statta dün 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenin olduğunu ve zeminin nasıl olduğunu yönündeki soruya, "Zemin çok büyük bir engel olmayacak. Fakat çok yazık. Böyle bir stat için bu şekildeki görüntü hoş değil. Ama sulama yapılırsa herhangi bir sorun yaşamayız" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vaduz Teknik Direktörü Mangiarratti: Elimizden geleni yapacağız - Son Dakika

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