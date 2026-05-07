VakıfBank, 7. Şampiyonluğunu Kutluyor

07.05.2026 11:13
Aylin Sarıoğlu Acar, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını ve Türk kadınlarının gücünü vurguladı.

CEV Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 7'nci kez müzesine götüren VakıfBank'ta 30 yaşındaki tecrübeli libero Aylin Sarıoğlu Acar, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Tarih yazdıklarını belirten Aylin Sarıoğlu Acar, "Rüya gibi. Gerçekten anlatılmaz, yaşanır bir seviye. Bu takımla bunu başardığım için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesle çok gurur duyuyorum. Bunu sindirebilmek için birkaç gün geçmesi gerekecek. Kulüp olarak tarih yazmayı seviyoruz" ifadelerinde bulundu.

'BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURUR DUYUYORUM'

VakıfBank'ta aile ortamı olduğunu ifade eden Aylin Sarıoğlu Acar, takımdaki herkesle her duyguyu birlikte yaşadıklarını söyledi. Acar, "Benim için çok büyük bir gurur ve onur kaynağı. Çünkü burası bir takımdan çok, aile gibi. Sahada herkes her şeyi birbiriyle paylaşıyor. O hırsı da o mutluluğu da… Aynı zamanda mutsuzluk yaşadığımız anlar da oluyor, kaybettiğimiz de oluyor. Bunların hepsini biz beraber yaşıyoruz. Bunun sonunda da böyle güzel bir başarıya ulaşmak beni çok mutlu ediyor. Bu takımın bir parçası olduğum için, bu takımın formasını giydiğim için çok gurur duyuyorum. Bu güzel kadınlarla, güzel teknik ekiple ve bizi destekleyen herkesle bunu paylaştığım için çok gurur duyuyorum" dedi.

'TÜRK KADINI HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Türk kadınının gücünü gösterdikleri için ayrıca gururlu olduğunu vurgulayan Aylin Sarıoğlu Acar, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları olarak başarıyı çok seviyoruz. Her türlü durumda elimizden gelenin en iyisini yapıp bu başarıyı ortaya koyacağımızı biliyoruz. Türk kadını her şeyin en iyisini hak ediyor. Her türlü şeyin üstesinden gelebilecek güçte. Bunu da gösterdiğimiz için ayrıca gururluyum ve mutluyum."

'KOLAY BİR SEZON DEĞİLDİ'

Zor bir sezon geçirdiklerini ve takımdan ayrılacak oyunculara veda edecek olmalarından dolayı üzgün olduğunu ifade eden 30 yaşındaki libero, "Kolay bir sezon değildi. Bir takım mutsuz olaylar yaşadık. Ama bunun üstesinden de beraber geldik. Bu kadar uzun bir sezon geçirdiğimiz için, bu kadar çok şey paylaştığımız için gidecek arkadaşlarımızın olması ve onlara veda edecek olmak her sezon sonu biraz zorluyor tabii ki. Onları çok seviyorum. Bu takımın her bir parçasını, herkesi çok seviyorum" diye konuştu.

'KUPA İÇİN HEPİMİZ ÇOK TER DÖKTÜK'

Her sezon olduğu gibi elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığına değinen Aylin Sarıoğlu Acar, takım olarak bu kupa için çok ter döktüklerini ifade etti. Acar, "Buraya gelirken kupa kazanmak istiyorum dedim ama sadece kupa kazanmak değil, burada her türlü başarıya destek var. Sadece başarı için değil, herkes seni elinden tutup kaldırıyor. Bunun için mücadele ediyor. Her sezon olduğu gibi elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Umarım en iyisini vermişimdir. Bu kupa için hepimiz çok ter döktük. Sonucunu da aldığımızı düşünüyorum. Kendi performansım üzerinden yorum yapmayayım. Zaten sonuç ortada. Hepimiz bunun bir parçasıyız ve elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

